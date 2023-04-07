شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى: إفطار الأسرة المصرية أصبح براند وطنى للتواصل مع طبقات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن إفطار الأسرة المصرية يعتبر أحد البراندات الوطنية التي نشأت مع الجمهورية الجديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية في 2014، واعتمدت فيه القيادة السياسية على التواصل مع كافة فئات وطبقات المجتمع على مائدة واحدة في شهر رمضان من كل عام.

ولفت إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس أشرك فيه المواطنين في العديد من القضايا المثارة على الساحتين المحلية والخارجية، كما أدار حوار مفتوح مثل نوع من التجاوب والتفاعل الكبير بين القيادة السياسية والمواطنين من حي الأسمرات الذين تساءلوا حول بعض القضايا، مشيرا إلى حديث الرئيس حول ما تسعى إليه الدولة المصرية من تحقيقه بشأن فرص العمل وما نجحت فيه خلال الـ10 سنوات الأخيرة نتاج المشروعات القومية.

ونوه إلى أن ذلك يعكس ما تضعه القيادة السياسية في اعتبارها لخلق مناخ جاذب للاستثمار مما يدعم فرص عمل جديدة، موضحا أن السوق المصري قادر على استيعاب عدد كبير من الشباب فالقيادة تسير في منظومة ربما تكون نتائجها مبشرة للغاية، لولا تعطلها بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بعد ذلك.