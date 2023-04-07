بيان عاجل من الصين وفرنسا بشأن الحرب النووية

ياسر رشاد - القاهرة - زادت خطورة تعرض العالم لحرب نووية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مُنذ تصاعد الصراع في الحرب الأوكرانية، وفي هذا الصدد، أكدت "الصين وفرنسا" تمسكهما بمنع الحرب النووية وسباق التسلح.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، نقلاً عن بيان مشترك لباريس وبكين: "أكدت الصين وفرنسا دعمهما للبيان المُشترك لروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة حول منع الحرب النووية وسباق التسلح الصادر في 3 يناير 2022".

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ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الصين في زيارة رسمية.

وقال ماكرون في وقت سابق إنه لا يُمكن لأي دولة تحت أي ظرف من الظروف نشر أسلحة نووية على أراض أجنبية.

وفي سياق مُنفصل، أثارت صورة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، في بكين سُخرية الفرنسيين.

ولفت المُعلقون الفرنسيون الانتباه إلى المسافة الكبيرة بين السياسيين الجالسين على الطاولة الكبيرة المُستديرة.

واستذكر الكثيرون الزيارة الأخيرة التي قام بها الزعيم الصيني إلى موسكو، حيث جلس شي جين بينج والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مقربة من بعضهما البعض خلال مُحادثاتهما.