روسيا تعرض إحصائية ضخمة لخسائر الجيش الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت "الحرب في أوكرانيا"، التي شنها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في 24 فبراير 2022، بأزمة إنسانية واسعة النطاق، وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي تصل إلى أكثر من 350 جُنديًا ومُرتزقًا على جميع جبهات القتال.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم الجمعة 7 أبريل، حيث تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمُعدات العسكرية حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 جُنديًا، وتدمير سيارتين ومدفعي هاوتزر من طراز D-30.

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ووفي اتجاه كراسنوليمان، أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث ألحقت خسائر تصل إلى أكثر من 50 جُنديًا أوكرانيًا، وتدمير مُدرعتين قتاليتين، وشاحنة بيك آب، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر D-30.

وفي اتجاه دونيتسك، ألحقت العمليات النشطة لوحدات ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب" خسائر بين صفوف العدو بلغت أكثر من 260 جُندي أوكراني ومُرتزقة، وتدمير 3 دبابات، وعربة قتال مشاة، و3 مدرعات قتالية، و8 مركبات ومدفع "غفوزديكا"

وآخر MSTA-B، ومدفع هاوتزر D-20.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيا، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر تُقدر بـ 20 جُنديًا أوكرانيا وتدمير شاحنتين صغيرتين، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-20.

وفي اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 14 جُندي أوكراني وتدمير مركبتين ومدفعي "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارًا بـ 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 102 مقاطعة.

كما تعرض مركز القيادة والمُراقبة لوحدة لواء الدفاع الإقليمي رقم 126 للقصف، وتم تدمير مُستودعي ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من راجمات الصواريخ "هيمارس"، ودمّرت 11 طائرة مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبمنطقة زابوروجيا.