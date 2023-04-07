إيران تُخطط لإنشاء عدة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - أدرجت "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية " على جدول الأعمال إنشاء عدد من المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء، حسبما أفاد نائب رئيس المنظمة "بيجمان شيرمردي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال شيرمردي إن ذلك الأمر "يحظى بأهمية للبلاد، ويعد ضروريًا لها"، مُؤكدًا: "سنُنجز تلك المُهمة باقتدار".

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وفي كلمة أمام المشاركين في صلاة الجمعة في مدينة يزد وسط البلاد، وصف شيرمردي القضية النووية بأنها "حق مُؤكد للشعب الإيراني" قائلاً: "نحن لن نحيد أبدًا عن درب الاقتدار والأمن المُستدام للشعب الإيراني ولن نتوانى عن ذلك أبدًا".

وأشار شيرمردي إلى "مُحاولات الأعداء طوال السنين الماضية لمنع إيران من التقدم في المجال النووي"، مُضيفًا: "اليوم وبفضل إيمان وهمّة النخب العلمية فإننا نمتلك تكنولوجيات هائلة وفريدة في المجال النووي".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أن إنتاج 500 نوع من الأدوية المُشعة في إيران "من الإنجازات النووية للبلاد"، مُتابعًا أن ذلك وضع إيران في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض الأدوية الهامة.

وأردف أن إيران الآن "هي من ضمن 13 دولة في العالم تمتلك دورة الوقود النووي" وأن "القطاع النووي هو المُحرك بالنسبة لباقي القطاعات الصناعية في البلاد ويحظى بدور هام في مختلف المجالات".

واختتم حديثه قائلاً: "لقد امتلكنا التكنولوجيا النووية والقدرة على إنتاج الأدوية المُشعة بالاعتماد على قدراتنا وكفاءاتنا الداخلية وهذا من أهم أسباب عداء الاستكبار العالمي لإيران".