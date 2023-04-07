تركيا تدعو العالم الإسلامي للتوحد لنصرة فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، العالم الإسلامي أن يتوحد لنصرة فلسطين أمام الهجمات الإسرائيلية المُستمرة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا فيه التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية.

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كما دعا أردوغان إلى مُواصلة الجهود للحفاظ على وضع الأماكن المُقدسة في المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي

والأمم المتحدة.

وفي سياق مُتصل، دعا الرئيس التركي، أمس الخميس، إسرائيل لوقف الهجمات على الفلسطينيين، مُؤكدًا أن بلاده لن تظل صامتة إزاء الاعتداء على المسجد الأقصى.

وقال أردوغان، تعليقًا على الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى: "أُدين الأعمال الدنيئة ضد القبلة الأولى للمُسلمين، وأدعو إلى وقف الهجمات في أسرع وقت".