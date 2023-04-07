غانتس يُعلق على الأحداث الأمنية في الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "بيني غانتس"، تعليقًا على الأحداث الأمنية في تل أبيب أمس الخميس، "حماس وحزب الله سيدفعان الثمن".

ووفقًا لما ذكرته "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، أشار غانتس، اليوم الجمعة، إلى أنه "كان من المُفترض أن تكون فترة رمضان فترة صلاة وعطلة، لكن هناك مُتطرفين يستغلون حُرية العبادة لأغراض إرهابية".

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وأكد أن "جيش الدفاع قوي وإسرائيل قوية.. حماس وحزب الله سيدفعان الثمن".

وكان غانتس حمّل في تصريح سابق الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق صواريخ من أراضيها، وقال: "المسؤولون عن إطلاق الصواريخ في الشمال ليسوا فقط حماس وحزب

الله، بل دولة لبنان، وهي التي ستتحمل تبعات الأعمال الإرهابية من أراضيها وكذلك حماس من قطاع غزة. أقول هنا بشكل مُؤكد - نحن نعرف كيف نرد على الإرهاب من لبنان، ومن غزة".

وفي وقت سابق، قررت إسرائيل "الدولة العبرية"، فرض حالة التأهب لأيام عدة من القتال في لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد وقت وجيز من إطلاق صواريخ من بيروت على تل أبيب.