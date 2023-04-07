الرئيس الفرنسي يُواجه موجة انتقادات حادة لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد "فلوريان فيليبو" زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية، تصرف الرئيس "إيمانويل ماكرون" خلال زيارة الصين، حيث ظهر الأخير في مقطع فيديو واضعًا يده في جيبه ومن ثم يسحبها بعد أن طلبوا منه ذلك خلال التصوير مع نظيره الصيني.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، يلفت فيليبو النظر أن ماكرون نفسه نشر هذه الصورة على تويتر وظهر خلالها ويده في جيبه عند التصوير مع الرئيس شي جين بينج ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.

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وقال فلوريان فيليبو: "ياله من إذلال مُخيف جديد لماكرون خلال جلسة تصوير رسمية في الصين: لقطات حية تظهره وهو يرفع يده من جيبه! هذه الزيارة تبدو أكثر فأكثر وكأنها كارثة!".

وأثار الموضوع كذلك تعليقات صاخبة من جانب المُستخدمين، الذين أشاروا إلى أن سلوك الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة المهمة، يترك الكثير من التساؤلات.

وصرح المستخدم Jean-Claude Colette مُمتعضًا: "ماكرون لا يعرف كيف يجب عليه التصرف حتى خلال الزيارات الخارجية. يا للخزي والعار".

وأفاد jamespaslescons: "من جديد وقع هذا الوغد".

وكتب as_chazaud مُتسائلاً: "لماذا تختار عمدًا صورة

ويدك في جيبك بينما شاهد العالم كله كيف صححوا لك تصرفك وفقا للبروتوكول (الذي يتعلمه أي طفل عادة ضمن تصرفات اللباقة والاحترام). هل من المُهم بالنسبة لك أن تستفز مثل الطفل؟".

وفي وقت سابق، أثار الرئيس الفرنسي جدلاً في بلاده بعدما خلع ساعة من معصمه أثناء حديثه عن إصلاح نظام التقاعد خلال لقاء تلفزيوني كان يبث على الهواء مباشرة.

ولفتت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ماكرون ظهر في بداية المُقابلة وهو يرتدي ساعة قيل إن سعرها يبلغ 80 ألف يورو، قبل أن يخلعها تحت الطاولة أثناء حديثه عن قانون التقاعد المُثير للجدل والذي تسبب في موجة عارمة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.