شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية للقمة النارية المقرر أن تجمع بين ليفربول وآرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

ويقع آرسنال ضيفًا على كتيبة الريدز في الأنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

عبر أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، ويأتي ذلك بشكل حصري ومجاني في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

من المتوقع أن يدخل يورجن كلوب بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيم كوناتيه، جويل ماتيب، كوستاس تيسميكاس.

وفي الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كورتيس جونز.

وفي خط الهجوم: داروين نونيز، ديوجو جوتا، روبرتو فيرمينيو.

موقف ليفربول وآرسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع ليفربول في المركز التاسع برصيد 48 نقطة، بينما يرتكز آرسنال على قمة ترتيب البريميرليج حاملًا في رصيده 72 نقطة.