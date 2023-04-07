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الصين وفرنسا تتعهدان بعدم تعزيز انتشار الاسلحة النووية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال البيان، إن البلدين يدعمان جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعارضان الهجمات المسلحة على محطات الطاقة النووية.

وأكد البيان المشترك، أن الصين وفرنسا عازمتان على التعاون لحل الأزمات المالية في الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، مشددين على أهمية "دعم نظام تجارة متعدد الأطراف" يستند إلى القواعد على أن تكون منظمة التجارة العالمية أساسا لذاك النظام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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