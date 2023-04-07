بعد القصف الإسرائيلي على غزة.. بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة علي مدار ال ٤٨ ساعة الماضية، على إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين، وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، محذراً من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة اذا استمرت موجة العنف الحالية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم "اليد القوية"، وذلك باستهداف مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارات جوية على مواقع تتبع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على شمال الأراضي المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، صواريخ على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ردا على الغارات الإسرائيلية، ودوت صفارات الانذار في كافة المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، إطلاق فصائل المقاومة في غزة صواريخ مضادة للطائرات صوب طائرات الاحتلال الاسرائيلي في سماء غزة.