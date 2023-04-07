شكرا لقرائتكم خبر عن طلبا مناقشة لتعزيز الاقتصاد وترشيد استخدام مياه الرى أمام "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستانف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن " استيضـاح سياسـة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقـق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات".

ويناقش خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوي سـالمان، وعشـرين عضـوا مـن من الأعضـاء، بشـأن " استيضـاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى".

ومن المتوقع أن يحيل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، حيث يقوم رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة باحالة الخطة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.

يذكر أن المادة 249 من الدستور تنص على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.