شرطة الاحتلال تدعو الإسرائيليين لحمل السلاح بعد هجوم الأغوار

ياسر رشاد - القاهرة - دعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المستوطنين إلى حمل السلاح، ويأتي ذلك بعد هجوم وقع في غور الأردن أسفر عن مقتل 3 إسرائيليات.

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وقال المفوض العام لشرطة الاحتلال، كوبي شبتاي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية: "هذا هجوم قاتل (يقصد هجوم الأغوار) يذكرنا بمدى اقتراب تهديد النشاط العدائي (من الإسرائيليين)".

وأضاف أنه يدعو كل الإسرائيليين الذين لديهم رخص أسلحة نارية ويجيدون استخدامها بأن يحملوها هذه الأيام، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وكان مسلحون فلسطينيون، تقول تقديرات إسرائيلية أولية إنهم اثنان، أطلقوا النار على سيارة كانت تقل مستوطنين قرب مستوطنة الحمرا بالأغوار الشمالية، في الجهة الغربية من غور الأردن.

وأسفر الهجوم عن مقتل مستوطنتين إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.

وعلى الفور، بدأ الجيش الإسرائيلي في عملية تمشيط واسعة النطاق في المنطقة،

وضرب طوقا أمنيا على مدينة أريحا القريبة.

مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: تم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفاصيل الهجوم، وسيجري تقييما للوضع الأمني في الساعة المقبلة.

وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يجري تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين عقب الهجوم في غور الأردن.

توعد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بأن قوات الأمن لن يهدأ لها بال حتى تصل إلى منفذي الهجوم.

قال وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، إن قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة في كل مكان ومدرّبة وجاهزة لأي سيناريو، وعبر عن يقينه بأنه سيتم الوصول إلى المنفذين ومن أرسلهم.

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