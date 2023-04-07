عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - توافد عشرات الآلاف من المصلين إلى القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم التشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 130 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى.

وتوافد منذ ساعات الصباح الباكر آلاف الفلسطينيين إلى المدينة المقدسة عبر العديد من الحواجز العسكرية المحيطة بها والتي يلفها جدار أسمنتي وأسلاك شائكة.

ويأتي ذلك، وسط تعزيز الجيش الإسرائيلي قواته وإعادته لتموضع الجنود في المدن الإسرائيلية الكبرى والقدس، وسط أنباء عن إغلاق الطرق المؤدية للأقصى والبلدة القديمة في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية 2300 عنصر في القدس، إضافة لتعزيزات أخرى قبيل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وكثفت الشرطة الإسرائيلية من وجودها حول المسجد الأقصى، فيما منع الأمن عددا من المصلين من دخول المسجد الأقصى فجر اليوم، واعتدى على عدد من الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال

الإسرائيلي المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، كما اعتدت على مجموعة من الفلسطينيين عند باب حطة ومنعتهم من دخول المسجد.

وأظهرت لقطات من داخل المسجد الشرطة الإسرائيلية وهي تقوم بضرب المصلين بالهراوات وأعقاب البنادق.

وقال شهود عيان "إن شرطة الاحتلال منعت الشبان ممن هم دون سن الأربعين من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب الأقصى".

بدورها، حمّلت حركة "حماس"، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداء الشرطة على المصلين في المسجد الأقصى.

وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، عزت الرشق، في بيان: "إن هذا الاعتداء يعد إمعانا في جرائم الاحتلال وتصعيدا خطيرًا والشعب سيواصل احتشاده في الأقصى والدفاع عنه".

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