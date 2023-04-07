شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الدراما فى رصد البطولات والتضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبت الدراما المصرية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دورا هاما في الأحداث التي شهدتها الدولة في فترة حاسمة من تاريخها ونفذت أعمال بدقة وإتقان، مستندة إلى تاريخ مصر العريق كدولة رائدة في الإعلام والدراما والفنون بأشكالها كافة، وذلك من خلال الأعمال الفنية الوطنية مثل "الكتبية 101"، ومن قبل مسلسل "الاختيار".

كشف تقرير لمؤسسة "ماعت" أن صناع الدراما اهتموا بتسجيل تلك المرحلة بدقة، وجمع بين الدراما والتوثيق، لنقل صورة واقعية عن الأحداث والأشخاص بالتفصيل، وعملت تلك الدراما على نشر الوعي لدى المواطنين وكشف مراحل هامة مرت بها الدولة المصرية.

وتابع أن الدراما الوطنية من خلال مسلسل الكتيبة 101، الذي يوثق مرحلة مهمة من بطولات الجيش المصري، كما يرصد البطولات التي حققها الجيش في الفترة الماضية.