شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة إنجليزية من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وآرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

ليفربول الذي يسعى إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، لضمان التواجد ضمن المراكز الأربعة المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم القادم 2023/2024.

بينما يتطلع آرسنال إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد صراع دام طويلًا عن خزائن المدفعجية.

موعد مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع آرسنال ضيفًا على كتيبة الريدز مساء الأحد القادم الموافق 9 من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف ليفربول وآرسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع ليفربول في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتربع آرسنال على قمة ترتيب البريميرليج برصيد 72 نقطة.