شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير من يورجن كلوب عن مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عدة تصريحات صحفية مثيرة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم التابع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي.

تصريحات يورجن كلوب قبل مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

وقال كلوب:" فيرجيل فان دايك جاهز تمامًا، عاد إلى التدريبات، لويس دياز وتياجو ألكانتارا يتدربان بشكل طبيعي أيضًا".

وأضاف المدرب الألماني: "الخطة مع دياز أنه سيكون متاحًا بنسبة 100% أمام ليدز يونايتد، أكرر مرة أخرى، يبدو الأمر جيدًا بالنسبة له، كل شيء على ما يرام، لكنها كانت إصابة غيبته لفترة طويلة جدًا، لذا علينا توخي الحذر، ربما لن نُشركه في تلك المباراة يوم الأحد".

وواصل: "يبدو تياجو مختلفًا بعض الشيء، لم يغب تلك الفترة الطويلة، تدرب الآن 3 أو 4 مرات مع الفريق وقد يكون متاحًا، علينا أن نتحقق من شعوره اليوم في المران".

واستمر: "قام ميكيل أرتيتا بالبناء منذ بضع سنوات، وكانت النتيجة رائعة جدًا.. لا أعرف بالضبط ما يمكنك قوله عنا في الوقت الحالي، وهذا يوضح الموقف الحالي، لكن لا يزال هذا ملعب أنفيلد، نحن في المنزل ولا يزال يتعين علينا إظهار رد الفعل والتحسن".

وتابع: "أعرف أن الناس يطلبون مزيدًا من الوقت للمدربين، وأعتقد أن ميكيل يستحق كل دقيقة عندما لا تسير الأمور على ما يرام لأنهم موجودون هناك الآن في القمة.. قام انتقالات جيدة واستقرار رائع، وجلب لاعبين مهمين للغاية ولكن ليس كُثر.. هذا ما يستخدمونه الآن".

واختتم حديثه مؤكدًا: "خسرنا أمام مانشستر سيتي، لذا علينا الآن أن نفوز بمباراة كرة قدم.. قد يكون من الصعب طرح أسئلة مختلفة ولكن من الصعب الخروج بإجابات مختلفة كل أسبوع".

موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع آرسنال ضيفًا على ليفربول مساء الأحد الموافق 9 من شهر إبريل الجاري، وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.