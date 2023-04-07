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لامبارد يحبط أولي صفقات برشلونة الصيفية

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محمد الفلاح - أعلن نادي الانجليزي رسميا عن تعاقده مع المدرب فرانك لامبارد حتى نهاية الموسم الحالي بشكل مؤقت بعد اقالة جراهام بوتر.

و حسب تقرير صحيفة ” الصن ” البريطانية  شارك لامبارد في مزحة مع أوباميانج خلال التدريبات ثم بعدها مارس الجري مع ريس جيمس في التدريبات.

لامبارد في فترته الأولى مع تشيلسي كان يريد التعاقد مع اوباميانج من تشيلسي قبل ذهاب اللاعب إلى برشلونة،والأن من الممكن أن يستمر الجابوني في تشيلسي إذا حصل على الفرصة مع المدرب الجديد.

وهذا وقد أشارت بعض التقارير الصحفية أن برشلونة كان يريد عودة أوباميانج مجددا في سوق الانتقالات الصيفي المقبل قبل أن تزداد فرصه في البقاء مع تشيلسي بمجيئ فرانك لامبارد.


أوباميانج يصدم برشلونة بقراره

وأكدت بعض المصادر القريبة من أوباميانج أن اللاعب قد يستمر مع تشيلسي فى الفترة القادمة، إذا ما حظي اللاعب بفرصة للمشاركة الأساسية مع المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.

ويري أوباميانج ضرورة عدم التعجل فى حسم خطوته القادمة، خاصة أنه ما زال يمتلك مجالا من الأوقات، الشئ الذي أثار إستياء مسئولي الفريق الكتالوني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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