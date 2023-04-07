شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" من أمام دير سيدة الانتقال: الأقباط يوزعون الطعام على المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حزب حماة الوطن، مقطع فيديو، من أمام دير ومزار سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك بدير درنكة بمسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط، ومشاركه قوية لمبادرة إفطار صائم التي اطلقتها أمانة الشباب بالحزب.

ورفع بعض المشاركين في المبادرة صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك الأقباط أشقاءهم المسلمين فرحتهم بالشهر الفضيل، حيث حملت إحدى السيدات فانوس رمضان، بينما حمل أحد رجال الدين المسيحي زجاجات المياه واكواب العصير، بالإضافة إلى وجبات لتوزيعها على الصائمين، قبل دقائق قليلة من أذان المغرب.