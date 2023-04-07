شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد "النواب" فى أسبوع.. الموافقة على 7 قوانين منها إعادة تنظيم هيئة الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس النواب دوره التشريعي على مدار الأسبوع الماضي، حيث وافق نهائياً على 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، أبرزها إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية "لضبط أُطر التعامل في خدماتها وتشجيع حركة البحث العلمي فيها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها" وتقرير نظام التوقيت الصيفي "لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية" وإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها "لدعم وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها".

كما وافق المجلس على 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المحلية والأجنبية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.

ووافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين إحداهما لزيادة إمكانية الحصول على العديد من المنح الدراسية، والأخرى لخفض انبعاثات الغازات التي تتسبب في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على البيئة.

وأحال المجلس مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الهيئات الاقتصادية والعامة للعام المالي 2023/2024 إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال (30) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أكد خلالها أن انتصار العاشر من رمضان سيظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية، وشاهدًا على صلابة وصمود الشعب المصري، وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل، وسيبقى يومًا ملهمًا للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن."

ويعود المجلس للانعقاد يوم 11 أبريل الجارى.