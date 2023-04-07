شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هانى العسال: "المتحدة" قدمت رسائل وطنية ومجتمعية بدراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن أعمال الشركة المتحدة في شهر رمضان، استطاعت تقديم إبداعات درامية بلورت الدور التوعوى والتنويري في تنشئة الشباب والاطفال، كما أنها نجحت في جذب مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية للمشاهدة، والتفافها حول الشاشة الصغيرة بتوثيق مراحل هامة من عمر الوطن وتجسيد قضايا المجتمع.

وأشار إلى أن "المتحدة" استثمرت دراما رمضان ودخولها لكل بيت مصري في تقديم رسائل وطنية ومجتمعية تخدم معركة الوعي ومحاربة الفكر بالفكر، من خلال وضع خارطة للموسم تتنوع ما بين الأعمال التاريخية والوطنية، الدينية، والكوميديا، والدراما الاجتماعية علاوة على الروائية، معتبرا أنها ساهمت في شحن العقل والوجدان المصرى بالوطنية وتعريف النشء والأطفال بأبطالنا ليحتذون بهم.

وأضاف أن الشركة المتحدة قدمت مسلسلات درامية متنوعه، استخدمت الفن فى إعادة بناء الهوية الوطنية، للتصدي لمعارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، ومحاولات ضرب التماسك المجتمعي، موضحا أنها عملت تغذية الانتماء الشعبى بتقديم وجبة وطنية ومجتمعية تخاطب كافة العقول.