مصرع 3 إسرائيليات في عملية إطلاق نار في غور الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح الذي استهدف سيارة كانت تقل مستوطنين في الجهة الغربية من غور الأردن، إلى 3 إسرائيليات، توفيت إحداهن في وقت متأخر بعد إصابتها بجروح خطيرة.

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وأُبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع عملية إطلاق نار في غور الأردن، وتحديدا في منطقة الحمرا في الأغوار الشمالية.

وفي التفاصيل الأولية، تجاوزت سيارة يستقلها المهاجمان سيارة المستوطنين وأطلقا النار على من كانوا بداخلها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المهاجمين اثنان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية للإسعاف، فقد كانت هناك 3 إصابات خطيرة في السيارة لدى وصول طواقمها إلى المكان، لكن أعلن في وقت لاحق عن وفاة مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح توصف بالحرجة جدا.

وفي وقت لاحق، أفادت تقارير بأن الإسرائيلية الثالثة توفيت متأثرة بجروحها.

وعلى الفور، بدأ الجيش الإسرائيلي في عملية تمشيط

بحثا عن المنفذين اللذين فرا في المكان، وتشارك في العمية طائرات حربية، كما نصبت حواجز في المنطقة.

كذلك بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بإجراء تقييم للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين عقب حادثة إطلاق النار في غور الأردن، فيما قال رئيس مجلس المستوطنات في الأغوار "ما حدث صعب للغاية وله عواقب بعيدة المدى".

وبعد قليل من الحادث، فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا على مدينة إريحا في إطار مطاردة منفذي عملية الأغوار، ودعا قائد شرطة إسرائيل المدنيين الذين يحملون رخصة حمل السلاح لحمل سلاحهم بسبب تصاعد الهجمات.

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