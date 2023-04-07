عملية إطلاق نار في غور الأردن تودي بحياة إسرائيليتين.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بوقوع عملية إطلاق نار في الجهة الغربية من غور الأردن، على سيارة كانت تقل مستوطنين مما أدى إلى مقتل إسرائيليتين، في العشرينات من العمر وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.

اقرأ أيضًا.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى قبل صلاة فجر.. شاهد

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور في عملية تمشيط بحثا عن المنفذين اللذين فرا في المكان، وتشارك في العمية طائرات حربية، كما نصبت حواجز في المنطقة.

وأُبلغ الجيش بوقوع عملية إطلاق نار في غور الأردن، وتحديدا في منطقة الحمرا في الأغوار الشمالية.

وحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية للإسعاف، فقد كانت هناك 3 إصابات خطيرة في السيارة لدى وصول طواقمها إلى المكان، لكن أعلن في وقت لاحق عن وفاة مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح توصف بالحرجة جدا.

وأعلنت قوات الاحتلال لاحقاً أنها "عثرت على مغلفات لـ 22 رصاصة أطلقها منفذ عملية الحمرا باتجاه المستوطِنات"، فيما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "وزير الجيش يوآف غالانت تقييماً للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين"، ودعا قائد الشرطة الإسرائيلية المستوطنين إلى حمل السلاح"، الأمر الذي رأى فيه مراسل الميادين دليلاً على انعدام الأمن.

وقال رئيس مجلس المستوطنات في الأغوار "ما حدث صعب للغاية وله عواقب بعيدة المدى".

وفي التفاصيل الأولية، تجاوزت سيارة يستقلها المهاجمان سيارة المستوطنين وأطلقا النار على من كانوا

بداخلها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المهاجمين اثنان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكّد مدير مكتب الميادين أن "20 دقيقة مرت بعد عملية غور الأردن، دون أن يصل أي جندي إسرائيلي إلى المكان"، فيما تحدّث الإعلام الإٍسرائيلي عن حادث سير عادي أولاً، لكن تبين لاحقاً أنها عملية إطلاق نار، مع إصابات خطرة جداً.

وأشارت الصحافة الإسرائيلية إلى أنَّ قوات الاحتلال تلاحق سيارة فرّت من المكان، يشتبه في إطلاق النار منها، باتجاه السيارة الإسرائيلية.

وبعد قليل من الحادث، فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا على مدينة إريحا في إطار مطاردة منفذي عملية الأغوار، ودعا قائد شرطة إسرائيل المدنيين الذين يحملون رخصة حمل السلاح لحمل سلاحهم بسبب تصاعد الهجمات.

وادّعى الإعلام العبري أن المنفذ أطلق النار بسلاح كاتم للصوت على مركبة المستوطنين، وتأكّد من قتلهم وانسحب، كما نقل عن مصدر أمني قوله إن "المسلحين فتحوا النار على السيارة من مسافة قريبة جداً".

كما وصف عملية اليوم بـ"القاسية في يوم قاس جداً".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: