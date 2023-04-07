ترامب يحمل بايدن مسؤولية الانسحاب الفوضوي من أفغانستان

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خليفته، جو بايدن، بمحاولة نقل المسؤولية انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي في أغسطس 2021 من أفغانستان، مؤكدًا أن بايدن، الذي وصفه بالمغفل، هو المسؤول الوحيد عن هذا الفشل.

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ويأتي ذلك، ردًا على تقرير أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى اللوم علي ترامب في الانسحاب من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة طالبان، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وقال ترامب في بيان، إن الرئيس جو بايدن هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021، وإن التقرير الجديد الذي أصدره البيت الأبيض يلوم إدارة ترامب على الانسحاب هو تضليل.

وقال ترامب يوم الخميس: "هؤلاء المغفلون في البيت الأبيض، الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر مغفل منهم جميعًا، جو بايدن، لديهم لعبة تضليلية جديدة يلعبونها.. يلومون ترامب على خضوعهم الجبان في أفغانستان بشكل كارثي. بايدن هو المسؤول، ولا أحد آخر!".

وانتقد ترامب إدارة بايدن لسحب الجيش من أفغانستان أولاً قبل عملية الإخلاء الجوي، مما أدى إلى ترك 85 مليار دولار من المعدات العسكرية الأمريكية في البلاد، وفقدان أكثر من عشرين جنديًا أمريكيًا في هجوم على المطار.

وفي ملخص التقرير الذي رفعت عنه السرية وسُلّم إلى الكونجرس، يشدد

البيت الأبيض على أن إدارة الرئيس جو بايدن فعلت كل ما في وسعها.

وألقت الإدارة باللوم على اتفاق أبرم سابقًا بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان لوضع حكومة بايدن في موقف صعب، وقالت إن أيا من وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تتوقع الانهيار السريع للقوات الحكومية الأفغانية.

وجاء في الوثيقة "تركت إدارة ترامب المغادرة لإدارة بايدن موعدًا للانسحاب، لكن من دون خطة لتنفيذه. وبعد أربع سنوات من الإهمال - وفي بعض الحالات التردي المتعمد - كانت أنظمة ومكاتب ووكالات مهمة لضمان مغادرة آمنة ومنظمة في حالة يرثى لها".

وصدم الانسحاب الذي انتهى في 30 أغسطس 2021، الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة، بعدما تغلبت طالبان في أسابيع على القوات الأفغانية التي دربها الغرب، ما أجبر آخر القوات الأمريكية على تسريع مغادرة البلد من مطار كابل.

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