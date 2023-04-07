الولايات المتحدة تعرب عن ذهولها من خطوتين سعوديتين

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ذهولها واستيائها من تقارب السعودية مع إيران وسوريا، فيما لا تزالان تحت العقوبات الغربية.

اقرأ أيضًا.. السعودية وإيران تنهيان سنوات القطيع.. وبيان مشترك عقب لقاء وزيري الخارجية

ونقل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذهول الولايات المتحدة من هذا التقارب، وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الخميس، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضافت الصحيفة أن بيرنز، خلال زيارة غير معلنة للسعودية، أعرب عن استيائه من قرار سلطات المملكة العربية السعودية بتحسين العلاقات مع إيران وسوريا.

وبحسب الصحيفة، فقد قال بيرنز لولي العهد السعودي إن الولايات المتحدة الأمريكية "صدمت بتقارب الرياض مع إيران وسوريا، اللتين لا تزالان تحت العقوبات الغربية"، فيما ناقش بيرنز مع القيادة السعودية كذلك التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وكانت قناة "العربية" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصدر، أن مدير وكالة المخابرات

المركزية الأمريكية زار المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع للقاء ممثلين عن سلطات المملكة. وبحسب المصدر، فقد أكد بيرنز رغبة واشنطن في تعزيز التعاون مع الرياض في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، دون أن يحدد المسؤول في الإدارة من الذي التقى به رئيس وكالة المخابرات المركزية بالضبط، ومدة تواجده في المملكة.

وكانت طهران والرياض قد اتفقتا، 10 مارس الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستئناف عمل سفارتي البلدين في غضون شهرين، فيما أجرى ممثلو البلدين محادثات في بكين على مدى أيام عدة، أسفرت عن إعداد بيان ثلاثي.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: