أول سعودية تستعد لرحلة إلى الفضاء.. التفاصيل وموعد الانطلاق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الاتصالات السعودي، عبد الله بن عامر السواحة، عن موعد انطلاق رحلة أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني، مؤكدًا أنها ستتم في مايو المقبل.

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وكتب الوزير السعودي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني في مهمة تاريخية علمية إلى محطة الفضاء الدولية لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات".

وأضاف: "بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله.. السعودية نحو الفضاء".

وستصبح، ريانة برناوي، وهي باحثة تعمل على سرطان الثدي، أول امرأة سعودية تتوجه إلى الفضاء، ويرافقها رائد الفضاء، علي القرني.

وتضم البعثة أيضا، بيغي ويتسون، رائدة فضاء سابقة في ناسا، سبق أن توجهت ثلاث مرات إلى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، وهو متعهد أميركي سيقود الرحلة.

وتغادر البعثة التي سميت "أكسيوم ميشن 2" في صاروخ سبايس إكس طراز "فالكون 9" في الساعة 22,43 يوم الثامن من مايو (2,43 ت غ في التاسع من مايو) من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بفلوريدا.

وستستخدم كبسولة دراغون من سبايس إكس لبلوغ المحطة الفضائية الدولية، حيث ستمضي عشرة

أيام.وهذه البعثة هي الثانية نحو المحطة الدولية التي تنظمها شركة "أكسيوم سبايس" الأميركية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مشاركة أول سيدة سعودية في الرحلة الفضائية كتبت: "في إطار رؤية 2030، المملكة تعود للفضاء بإرسال رائدة ورائد فضاء لمحطة الفضاء الدولية".

كذلك نشرت الهيئة مقطع فيديو للترويج وأرفقه: "ارفع راسك… السعودية نحو الفضاء".

أما بالنسبة للجانب الذكوري السعودي فهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها السعوديون في الرحلات الفضائية حيث سبق أن شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في البعثة الأمريكية الفضائية عام 1985.

أما على المستوى الخليجي فسبق أن شاركت دولة الإمارات في بعثات فضائية حيث انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى المحطة الدولية سابقاً وأقام ستة أشهر خلال البعثة.

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