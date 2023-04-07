شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: حى الأسمرات شاهد على إنجازات الدولة فى القضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، باختيار حي الأسمرات لتنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواجد كبير من القوى السياسية والوطنية من مختلف طوائف المجتمع.

وأضاف نصير، أن منطقة حي الأسمرات أصبحت الآن شاهدة على إنجازات الدولة المصرية في القضاء على مشكلة العشوائيات التي كنا نعاني منها عبر عشرات السنوات.

واعرب عن سعادته باللقاء الودي الذي جمعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق جلال الهريدي رئيس الحزب ولفيف من قيادات حزب حماة الوطن في إفطار الأسرة المصرية، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية.

وثمن نصير ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية حرصه على توفير تعليم جيد لأبناء الشعب المصري بما يساهم في ما تحققه الدولة من تنمية وتقدم وازدهار، مؤكدا على أن القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها المواطن المصري البسيط وتسعى بكل جهد على رفع المعاناة عن كاهله.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشعب المصري الوقوف خلف القيادة السياسية في هذة المرحلة الراهنة التي تحتاج مزيدا من الترابط لمواجهه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.