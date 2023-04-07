شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: إفطار الرئيس بالأسمرات عنوان لنجاح الدولة فى القضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن إفطار الرئيس في حي الاسمرات يأتي في إطار سياسة الرئيس للتواصل المباشر مع المواطنين ميدانيا بعد إفطاره مع أبناءه المقاتلين في الجيش التاني والثالث، مشيرا إلى أن الرئيس حرص على المتابعة المستمرة لهذه المناطق، والتأكيد علي مفهوم أن النجاح الحقيقي ليس في القضاء علي العشوائيات، وتوفير سكن وحياة كريمة لأهل هذه المناطق وحسب وإنما في استمرارية هذه المناطق بنفس مستواها عند تسليمها.

وأضاف"عناني" أن الأسمرات، عنوان لنجاح الدولة للقضاء علي كابوس العشوائيات في أكثر من 25 محافظة في جميع أنحاء الجمهورية وبتكلفه تزيد عن 60 مليار جنيه، مشددا علي أن تعبير الرئيس سابقا عن تمنيه بالقضاء علي العشوائيات، يؤكد علي أن مانراه من طفره في هذا الملف يعد تعبير عن اهتمام الدولة بذلك الملف لتقضي على كابوس اسمه العشوائيات وحتى يستفيد أكثر من مليون ونصف مواطن من ساكني هذه المناطق.

حزب المستقلين الجدد: إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات عنوان لإنجازات الرئيس في ملف العشوائيات

ولفت إلى أن هذا الإفطار تتويج لجهود الدولة في القضاء علي العشوائيات التي كان القضاء عليها ضربا من الخيال، مشددا أن منطقة الأسمرات هي واحدة من ما يقرب من 350 منطقة عشوائية تم تحويلها إلي مناطق حضارية حديثة تضمن توفير حياة كريمة للمواطنين بها كافة الخدمات.