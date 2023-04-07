اليمن.. قوات خفر السواحل تتمكن من ضبط سفينة إيرانية محملة بالمخدرات

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة من ضبط سفينة "إيرانية" محملة بالمخدرات قبالة الساحل الشرقي لليمن، حسب ما أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني.

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وبحسب وسائل إعلام، ذكر الإرياني عبر "تويتر" أنه تم ضبط السفينة التي كان طاقمها يضم 7 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية، أثناء اقترابها من ساحل الفيدمي بمديرية الغيضة، وعلى متنها شحنة مخدرات مكونة من 3 أطنان من مادة الحشيش، و 173 كيلو من "شبو وكرستال وهروين".

واتهم الوزير اليمني إيران باستخدام حركة "أنصار الله" الحوثية وسيلة لتيسير تجارة المخدرات، بالإضافة الى تمويل المجهود الحربي، ودعا المجتمع الدولي لإدانة السلوك الإيراني وما وصفه "بمساعي إيران لإغراق المنطقة بالمليشيات المسلحة والسلاح وشحنات المخدرات".

من جانبه، أعلن أحمد علي رعفيت، نائب المدير العام للأمن والشرطة،

أن كمية المخدرات المضبوطة على متن السفينة تقدر قيمتها بـ7 مليارات و900 ألف ريال.

وفي وقت سابق هذا العام أعلنت البحرية الأمريكية أنها صادرت أكثر من ألفي بندقية هجومية من سفينة في خليج عمان، "كانت في طريقها من إيران إلى اليمن."

ويشار إلى أن طهران نفت مرارا الاتهامات الأمريكية لها بإمداد الحوثيين بالأسلحة.

ولم تعلق إيران حتى الآن على ضبط السفينة.

وبين الحين والآخر، تصادر السلطات المحلية بمحافظة المهرة بالتعاون مع قوات رابضة في البحر كميات كبيرة من المخدرات غالبيتها مصدرها إيران.

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