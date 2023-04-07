قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى قبل صلاة فجر.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى عقب صلاة فجر اليوم الجمعة، كما اعتدت على مجموعة من الفلسطينيين عند باب حطة ومنعتهم من دخول المسجد.

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وأظهرت لقطات من داخل المسجد الشرطة الإسرائيلية وهي تقوم بضرب المصلين بالهراوات وأعقاب البنادق.

وقال شهود عيان "إن شرطة الاحتلال منعت الشبان ممن هم دون سن الأربعين من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب الأقصى".

بدورها، حمّلت حركة "حماس"، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداء الشرطة على المصلين في المسجد الأقصى.

وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، عزت الرشق، في بيان: "إن هذا الاعتداء يعد إمعانا في جرائم الاحتلال وتصعيدا خطيرًا والشعب سيواصل احتشاده في الأقصى والدفاع عنه".

وعلى مدى ليلتين، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

ومن جهتها، دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أمس الخميس، أبناء الشعب الفلسطيني، للنفير العام لحماية

المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه، والتصدي للاقتحامات ودعوات ما يسمى "ذبح القرابين"، مؤكدة تصعيد الزحف الجماهيري للقدس والمسجد الاقصى.

وأضافت الحركة -في بيان صحفي- إن محاولات حكومة اليمين المتطرف لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا خلافا للوضع التاريخي والقانوني القائم، لن يُسمح به إطلاقاً، وهي محاولات لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتقود إلى مواجهة وحرب لا تحمد عواقبها، تتحمل مسئوليتها حكومة الاحتلال وحدها.

وأضافت، أن تأخر أي موقف عربي وإقليمي ودولي فوري وحازم تجاه وضع حد لجرائم الاحتلال والمستعمرين وممارساتهم في المسجد الأقصى، يدفع الاحتلال للإمعان في جرائمه ويسرع من الانفجار القادم، لذا فإن على المجتمع الدولي تحمل كامل مسؤولياته تجاه الحفاظ على مكانة القدس وحرية الوصول إليها وحماية الشعب الفلسطيني والمصلين في المسجد الأقصى، واحترام الوضع التاريخي والقانوني فيه.

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