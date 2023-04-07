شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية تعيين نواب محافظ البنك المركزى وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قانون البنك المركزى أنه يكون لمحافظ البنك نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما .

وفقا للقانون فإنه فى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية .

كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.