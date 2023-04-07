غضب مبابي يجبر سان جيرمان على حذف دعاية ترويجية

وحذف النادي الباريسي، الفيديو الدعائي الذي ظهر فيه مبابي، من أجل الترويج لبيع تذاكر مباريات الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

وأضافت شبكة GFFN الفرنسية أن الفيديو لم يعد متاحا عبر القناة الرسمية للنادي الباريسي على موقع يوتيوب.



وكان النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، قد ظهر بمفرده في فيديو دعائي لبيع تذاكر الفريق في الموسم المقبل.

وباغت مبابي، الجميع برد فعله، حيث أحرج إدارة النادي الباريسي، برسالة صادمة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وأكد مبابي أنه لم يتفق على نشر الفيديو، ولم يكن يعلم بسياق محتواه عند تسجيل كلمته التي يتحدث فيها عن الإعجاب والتقدير للنادي وجماهيره.

وكتب مبابي "البي إس جي ناد كبير، وليس فريق كيليان سان جيرمان".

