كتائب المجاهدين تسقط طائرات إسرائيلية بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تصديها للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قطاع غزة باستهدافها بصاروخ أرض – جو.، وفق روسيا اليوم.

فلسطين تُطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل

وعرضت وحدة الدفاع الجوي في كتائب المجاهدين مقطع فيديو يظهر فيه أحد عناصرها وهو يطلق صاروخ أرض- جو، محمولا على الكتف.

ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة

سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة عدة مواقع تابعة للمقاومة في القطاع، كرد على الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وفي وقت سابق، حملت إسرائيل حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.