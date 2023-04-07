وليد مهساس.. إمام جزائري يغير مفاهيم العالم بـ"قُبلة القط"

ياسر رشاد - القاهرة - وليد مهساس، الإمام الجزائري، بفعلته العفوية مع القط، استطاع أن يخطف أنظار العالم، ويصير حديث السوشيال ميديا العربية والعالمية، خاصة بعد نشر قناة CCN الأمريكية عبر انستجرام الفيديو المتداول للإمام

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وجاءت تعليقات المسلمين وغير المسلمين من مختلف الجنسيات الأجنبية، على الفيديو الذي نشرته الـ"CCN"، إيجابية ومبهرة، تعكس تغييرًا واضحًا حول ما ترسخ في عقول الناس عن الإسلام والمسلمين.

ومن أبرز تعليقات غير المسلمين على فيديو الإمام الجزائري، "يا الله، لقد أزال كل قلقي، يالها من لحظة بهيجة، الهدوء القوي".

كما تخطى مقطع فيديو الشيخ وليد مهساس، حاجز المليار مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي ظهر فيه صعود قطة على كتف وليد مهساس، وتفحصت وجه، ثم تمنحه قبلة على خده، وتقرر النزول من على جسده، وهو خاشع يقرأ القرآن، ويؤم المصلين في صلاة التراويح، داخل مسجد أبو بكر الصديق بولاية برج بوعريريج مسجد أبو بكر الصديق بالجزائر.

من جانبه، علق الشيخ وليد مهساس، خلال لقائه مع فضائية "رؤية" الجزائرية، على واقعة تسلق القطة على كتفه: "أحب أن أوجه الشكر لكل أهالي بلدة الحمادية، لاستقبالهم الحافل له، وحرصهم على حضور الصلاة من قبل موعد صلاة المغرب وحتى بعد صلاة العشاء، فكانوا منصتين في حسن أدب للقرآن الكريم".

وأضاف الإمام الجزائري: "كُنا في عُرس قرآني، وقضينا ساعتين من أروع ساعات العمر مع القرآن الكريم".

في سياق متصل، كرم مدير الشؤون الدينية لولاية البرج لخضر فنيط بالجزئر، الشيخ وليد مهساس، بعد مقطع فيديو القطة، والصورة المشرقة والمعبرة التي قدمها، مهساس للعالم، عن رحمة الإسلام.

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