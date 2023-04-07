ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بولي عهد الكويت

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا اليوم بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



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