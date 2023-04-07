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المواعيد.. جدول مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عك جدول مباريات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.  

جدول مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية، جدول مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات السبت 8 إبريل 2023 في الدوري الانجليزي

- مانشستر يونايتد × إيفرتون

الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة. 
الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

- أستون فيلا × نوتنجهام فورست

الرابعة بتوقيت القاهرة.  
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  
السادسة بتوقيت أبو ظبي

- برينتفورد × نيوكاسل يونايتد

الرابعة بتوقيت القاهرة.  
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة. 
السادسة بتوقيت أبو ظبي

- فولهام × وست هام

الرابعة بتوقيت القاهرة.  
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  
السادسة بتوقيت أبو ظبي

- وولفرهامبتون ×

الرابعة بتوقيت القاهرة.  
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  
السادسة بتوقيت أبو ظبي.  

- توتنهام هوتسبير × برايتون

الرابعة بتوقيت القاهرة.  
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  
السادسة بتوقيت أبو ظبي

- ليستر سيتي × بورنموث

الرابعة بتوقيت القاهرة.  
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  
السادسة بتوقيت أبو ظبي

- ساوثهامبتون × مانشستر سيتي

السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.  
السابعة والنصف مكة المكرمة.  
الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي

جدول مباريات الأحد 9 إبريل 2023 في الدوري الانجليزي

- ليدز يونايتد × كريستال بالاس

الثالثة بتوقيت القاهرة.  
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.  
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.  

- × آرسنال

الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.  
السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تذاع جميع مجريات وأحداث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، ويأتي ذلك بشكل حصري ومجاني في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

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