شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد.. جدول مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عك جدول مباريات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.
جدول مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، جدول مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يأتي فيما يلي..
جدول مباريات السبت 8 إبريل 2023 في الدوري الانجليزي
- مانشستر يونايتد × إيفرتون
الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.
الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
- أستون فيلا × نوتنجهام فورست
الرابعة بتوقيت القاهرة.
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
السادسة بتوقيت أبو ظبي
- برينتفورد × نيوكاسل يونايتد
الرابعة بتوقيت القاهرة.
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
السادسة بتوقيت أبو ظبي
- فولهام × وست هام
الرابعة بتوقيت القاهرة.
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
السادسة بتوقيت أبو ظبي
- وولفرهامبتون × تشيلسي
الرابعة بتوقيت القاهرة.
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
السادسة بتوقيت أبو ظبي.
- توتنهام هوتسبير × برايتون
الرابعة بتوقيت القاهرة.
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
السادسة بتوقيت أبو ظبي
- ليستر سيتي × بورنموث
الرابعة بتوقيت القاهرة.
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
السادسة بتوقيت أبو ظبي
- ساوثهامبتون × مانشستر سيتي
السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.
السابعة والنصف مكة المكرمة.
الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي
جدول مباريات الأحد 9 إبريل 2023 في الدوري الانجليزي
- ليدز يونايتد × كريستال بالاس
الثالثة بتوقيت القاهرة.
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.
- ليفربول × آرسنال
الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.
السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023
تذاع جميع مجريات وأحداث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، ويأتي ذلك بشكل حصري ومجاني في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.