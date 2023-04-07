شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد.. جدول مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عك جدول مباريات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.

جدول مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، جدول مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات السبت 8 إبريل 2023 في الدوري الانجليزي

- مانشستر يونايتد × إيفرتون

الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- أستون فيلا × نوتنجهام فورست

الرابعة بتوقيت القاهرة.

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

السادسة بتوقيت أبو ظبي

- برينتفورد × نيوكاسل يونايتد

الرابعة بتوقيت القاهرة.

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

السادسة بتوقيت أبو ظبي

- فولهام × وست هام

الرابعة بتوقيت القاهرة.

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

السادسة بتوقيت أبو ظبي

- وولفرهامبتون × تشيلسي

الرابعة بتوقيت القاهرة.

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- توتنهام هوتسبير × برايتون

الرابعة بتوقيت القاهرة.

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

السادسة بتوقيت أبو ظبي

- ليستر سيتي × بورنموث

الرابعة بتوقيت القاهرة.

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

السادسة بتوقيت أبو ظبي

- ساوثهامبتون × مانشستر سيتي

السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

السابعة والنصف مكة المكرمة.

الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي

جدول مباريات الأحد 9 إبريل 2023 في الدوري الانجليزي

- ليدز يونايتد × كريستال بالاس

الثالثة بتوقيت القاهرة.

الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- ليفربول × آرسنال

الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تذاع جميع مجريات وأحداث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، ويأتي ذلك بشكل حصري ومجاني في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.