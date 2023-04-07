شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض جهود الرعاية الصحية للمواطنين فى يوم الصحة العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات حول الجهود الحكومية المبذولة في السنوات الأخيرة في مجال الصحة بجانب التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الصحة الرقمية في مصر، وذلك تزامنًا مع احتفال العالم بيوم الصحة العالمي، والذي يوافق السابع من أبريل من كل عام، حيث يأتي الاحتفال، هذا العام، تحت شعار "الصحة للجميع".

وأشارت الإنفوجرافات، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تأتي على رأس جهود الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة الصحة؛ حيث تتيح المنظومة 3 آلاف خدمة تشمل التدخلات الجراحية والأشعة وزراعة الأعضاء وغيرها من الخدمات الأخرى، ووصل عدد المنتفعين بالمنظومة في المحافظات الثلاث التي طبِّقت فيها، وهي: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، إلى 2.7 مليون منتفع، فيما تقرر الانتهاء من تطبيق المنظومة بكافة المحافظات خلال 10 أعوام بدلًا من 15 عامًا.

وحول المبادرات الرئاسية الصحية، تطرقت الإنفوجرافات إلى دورها الكبير في تطوير القطاع الصحي في مصر، حيث حققت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة إنجازات ملحوظة لتصبح واحدة من أهم المبادرات الرئاسية الهادفة لتحسين الصحة العامة، إذ قدمت خدمات الفحص والتوعية الصحية لـ 34 مليونًا و724 ألفًا و866 سيدة من المستهدفات، وذلك منذ انطلاق المبادرة في يوليو2019 وحتى 29 مارس 2023، كما تم فحص مليون و700 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسي الحالي وحتى 15 مارس 2023.

ولفتت الإنفوجرافات إلى دور المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، في منع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، حيث تم إجراء مليون و621 ألفًا و321 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة في شهر يوليو 2018، وحتى منتصف مارس 2023، وذلك في تخصصات: "القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة"، حيث يتم تقديم خدمات تلك المبادرة بالمجان وبأعلى جودة ممكنة، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في صحة المصريين؛ كونها اللبنة الرئيسة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة في شتى ربوع مصر.

وحول دور التكنولوجيا في دعم القطاع الصحي في مصر، ذكرت الإنفوجرافات أن هناك 13 شركة ناشئة مصرية قد نجحت خلال عام 2022 في الحصول على أكثر من 50 مليون دولار كاستثمارات من الجهات المحلية والدولية؛ لتؤكد بذلك جاذبية السوق المصرية، وتعدد الفرص الاستثمارية المختلفة فيها، كما شهدت إيرادات الصحة الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا في مصر خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى أكثر من 340 مليون دولار في 2022 وذلك مقارنة بنحو 21.5 مليون دولار في عام 2017 مع توقعات بأن يرتفع حجم الإيرادات إلى أكثر من 885 مليون دولار بنهاية عام 2025، وتشمل إيرادات الصحة الرقمية العديد من الخدمات، ومنها تطبيقات وأجهزة الصحة الرقمية، واستشارات الأطباء والصيدليات عبر الإنترنت.

