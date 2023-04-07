حركة حماس تؤكد أن الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان على الأقصى



أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الخميس، من بيروت أن الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، في وقت اعتبرت إسرائيل أن الصواريخ التي أطلقت باتجاهها من جنوب لبنان هي “نيران فلسطينية”.



وقال هنية في بيان عقب لقائه الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت “نحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين فيه”.



وأضاف “نؤكد أن شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم”.



واقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي ليل الثلاثاء وحتى الأربعاء، واعتدت على المصلين واعتقلت نحو 350 فلسطينيا تحصنوا هناك ووصفتهم اسرائيل بأنهم من “مثيري الشغب”.



وتأتي المواجهات في أجواء من التوتر المتزايد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وخصوصا خلال شهر رمضان الذي يعتكف فيه مسلمون عادة في المسجد الأقصى ويؤدون فيه الصلاة ليلا.



ودعا هنية من بيروت، التي وصلها الأربعاء في زيارة تأتي في توقيت ذي دلالات وتستمر لأيام عدة، “فصائل المقاومة الفلسطينية كافة إلى توحيد صفوفها وتصعيد مقاومتها في مواجهة الاحتلال الصهيوني”.



وجاءت مواقف هنية في وقت أعلنت إسرائيل أنّ 34 صاروخاً أُطلقت الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضيها الشمالية، ما تسبّب بإصابة شخص.



وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل ريتشارد هيشت للصحافيين “نعلم علم اليقين بأنّ هذه نيران فلسطينية. قد يكون من أطلقها حماس، وقد يكون الجهاد الإسلامي. ما زلنا نحاول التوصّل إلى نتيجة نهائية بشأن هذه النقطة، لكنّه لم يكن حزب الله”.



وكانت أُطلقت ليل الثلاثاء-الأربعاء صواريخ عدّة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ردّاً على اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى. وردّت عليها إسرائيل بشنّ غارات جوية على القطاع.



وتجدّد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية، فيما شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات مجدّداً.



(فرانس برس)