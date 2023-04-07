خبير إعلامى: المتحدة تتصدر عالم صناعة الإنتاج الدرامى بالمنطقة العربية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى، وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم خلال هذا الموسم الرمضانى لعام 2023 باقة متنوعة ومختلفة ومتميزة من الأعمال الدرامية بمشاركة نجوم الفن وصناع الدراما فى مصر والوطن العربى.

وأضاف حسام النحاس فى تصريحات له، أن الأعمال تصل إلى 16 عمل درامى تناسب كافة الأذواق والأعمار ويتم إذاعتها عبر قنوات المتحدة ومنصاتها الرقمية للجمهور المصرى والعربى، وذلك فى إطار الحفاظ على الريادة المصرية فى الأعمال الدرامية خاصة خلال الموسم الرمضانى من كل عام.

وتابع حسام النحاس :" تتنوع أعمال هذا العام ما بين الدراما الوطنية والإجتماعية والتاريخية والدينية والكوميدية والصعيدية، ففى مجال الدراما الوطنية تقدم المتحدة هذا العام مسلسل الكتيبة 101 والذى يجسد بطولات وتضحيات رجال الشرطة وقطاع الأمن الوطنى والقوات المسلحة المصرية ضد الإرهاب والتكفيريين، وفى الدراما الإجتماعية يأتى مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والمبدعة هالة صدقى التى تعيد إكتشاف نفسها فى هذا الموسم الرمضانى".

وأردف :"وفى الدراما التاريخية يأتى مسلسل سره الباتع بطولة كوكبة من نجوم ونجمات مصر والوطن العربى، وفى الكوميديا يأتى مسلسل الكبير قوى الجزء السابع والذى يواصل نجاحه بطولة النجم أحمد مكى والمبدعة رحمة أحمد فى دور مربوحة ؛ ومسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا ؛ والصفارة بطولة النجم أحمد أمين، وفى الدراما الدينية يأتى مسلسل رسالة الإمام حيث فقه وحكمة ووسطية الإمام الشافعى للنجم خالد النبوى، وأيضا الثنائى أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز فى ضرب نار ؛ وفى الدراما الصعيدية يأتى مسلسل عملة نادرة بطولة النجوم جمال سليمان ونيللى كريم والنجم أحمد عيد الذى يتفوق على نفسه هذا العام بعد غياب".

وذكر الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى، وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، أنه بذلك تثبت الشركة المتحدة ريادتها وقدرتها على تقديم أفضل أعمال درامية لهذا الموسم الرمضانى وتتصدر عالم صناعة الإنتاج الدرامى فى المنطقة العربية بشكل عام .