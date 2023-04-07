شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال فؤاد: حضور الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية لافتة إنسانية من القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن حضول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إفطار الأسرة المصرية، وتناول وجبة الافطار بمدينة الأسمرات، بمثابة لافتة إنسانية طيبة من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مشروع الأسمرات مثل تحد كبير، حيث كانت هناك تخوفات من تحوله مع الوقت إلى عشوائيات جديدة، إلا أن تضافر جهود الجهات الرقابية، والمواطنين كان حائلا دون حدوث ذلك، وهو ما مثل نموذجاً عمليا يحتذى به.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إفطار الأسرة المصرية أصبح تقليد للم شمل الشعب المصري بكل طوائفه وبمختلف اتجاهاته وأفكاره، على مائدة إفطار واحدة، لافتا إلى أن الرئيس أكد خلال حديثه على أن الدولة ماضية في استكمال التنمية والعمل على تحسين الخدمات والمرافق بما يساهم في رفع جودة حياة المصريين، زحديثه اتسم بالمداقية والشفافية.

وأشار النائب جمالف فؤاد، إلى ان حديث الرئيس تطرق إلى المشروعات القومية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب، مشيدا بحجم الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة فى مختلف القطاعات والمشروعات القومية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية ونتائجها الملموسة على أرض الواقع والتى لها دور كبير فى التنمية الشاملة.