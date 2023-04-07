شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو هندى: مشاركة الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية يعكس التلاحم والتكامل مع القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل افطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات، يعكس وعى القيادة السياسية وحرصه على ترسيخ عملي لقيم التراحم، والتواد ، والتعاطف، والتآلف، والمواطنة، والتعاون، والتكامل بين القيادة السياسية والمواطنين.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس فى حفل الإفطار والاطمئنان على أحوال قاطني حي الاسمرات بعد انتقالهم الى المساكن الجديدة فكرة نابعة من قيادة سياسية واعية رشيدة تقود الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الشعب المصري بطبيعته شعب يحمل قيما ومثلا عليا.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن مشاركة الرئيس فى المناسبات للمواطنين يعكس تماسك الجبهة الداخلية المصرية وتعزيز قوتها وصلابتها، كما أنها ستغلق الطرق في وجه المحرضين والعابثين بأمن واستقرار مصر الذين يحاولون شق وحدة الصف المصري وبث روح الإحباط في شباب الأمة.

لافتا إلى أن الحوار اتسم بالشفافية كالعادة، وأن هذه المشاركة من قبل القيادة السياسية بمثابة دفعة قوية للحث على العمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن تفقد الإنجازات التي تمت فى حى الأسمرات تأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة.