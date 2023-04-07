شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل: إفطار الأسرة المصرية أصبح تقليداً سنويا والأسمرات نموذج مميز لتحويل العشوائيات لمساكن حضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى حى الاسمرات واجرائه حوارًا مفتوحًا مع الأهالى، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب وتفقده معرض الأسر المنتجة بالأسمرات.

وأكد «الشهابي» أن إفطار الأسرة المصرية أصبح تقليداً سنويا للرئاسة المصرية ينتظره المدعويين للقاء الرئيس والاستماع إليه .. مضيفاً رئيس حزب الجيل أن لقاءات الرئيس بالمواطنين فى المناسبات المختلفة تدخل السعادة والسرور إلي قلوبهم وفى نفس الوقت فرصة الرئيس لتفقد أحوال الشعب وعلى الطبيعة والتعرف على واقعهم بنفسه بعيداً عن التقارير المكتوبة !!

وأشار رئيس حزب الجيل «الشهابي» إلى حرص الرئيس على الاطمئنان على أحوال أهالى حى الاسمرات بعد إنتقالهم من العشوائيات إلى مساكنهم الحضارية الجديدة مشيداً بأسلوب الرئيس السيسى فى حل المشاكل التى يعانى منها المواطنين أثناء زيارته وتذليل أى عقبات ومنها توجيهه بتوفير كافة الإمكانيات للأسر المنتجة فى الأسمرات، وتأكيد سيادته "هانوفر أي ماكينات أو معدات محتاجينها".