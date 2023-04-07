شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: إفطار الأسرة المصرية رسالة للعالم أن الشعب يقف خلف دولته وقيادته السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد ،إن إقامة إفطار الأسرة المصرية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من داخل حي الأسمرات ، يعكس انحياز الرئيس الدائم إلى البسطاء، مؤكدا أن المواطن البسيط يأتى على رأس أولويات الدولة، كما يؤكد حرص الرئيس على تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير المرافق والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف "الجندي"، أن حي الأسمرات خير دليل على إرادة الدولة وتحركها نحو تحسين حياة مئات الآلاف من الأسر بنقلها من المناطق العشوائية معدومة الخدمة إلى هذا الحي كامل المرافق والخدمات، مؤكدا أن الدولة حققت انجازات كبيرة في ملف العشوائيات ما كانت لتحدث لولا وجود إرادة ورغبة حقيقية لدى القيادة السياسية وإصرار على إعادة بناء الإنسان المصري من خلال تحسين حياته أولا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إفطار الأسرة المصرية ضم جميع فئات الشعب المصري وأطيافه، موجها رسالة للعالم أن الشعب المصري يقف خلف دولته وقيادته السياسية حتى تتمكن من عبور أزمتها الاقتصادية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أنه يؤكد أن الجمهورية الجديدة تستوعب الجميع مهما بلغ حجم الاختلافات طالما كان ذلك من أجل الوطن وليس المصالح الشخصية.

وشدد "الجندي"، على ضرورة أن يكون إفطار الأسرة المصرية هذا العا بداية جديدة للعمل الجاد من أجل تحقيق مصلحة هذا الوطن في شتى المجالات، مؤكدا أن مصر لن تعبر التحديات التى تواجهها حاليا إلا بالجد والاجتهاد والمثابرة وإعلاء المصلحة الوطنية، ودفع عجلة الإنتاج ، لافتا إلى أن الرئيس بعث برسالة طمأنه للشعب المصري أن الدولة ملتزمة بتحسين الخدمات والمرافق، وإطلاق المشروعات القومية التى توفر مليون فرصة عمل سنويا.