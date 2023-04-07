شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رزق: حفل إفطار الأسرة المصرية يعكس حجم الترابط المصري ويؤكد اتساع الجمهورية الجديدة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن حفل إفطار الأسرة المصرية الذي نظم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا العام ضم جميع أطياف المجتمع المصري، في مشهد يعكس حجم الترابط الذي يجمع المصريين ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع.

وأضاف "رزق"، أن حديث الرئيس السيسي خلال جولته بالاسمرات حمل كعادته مقدارًا كبيرًا من المصارحة، خاصة عندما وجه بتوفير كافة الامكانيات للأسر المنتجة فى الحي، على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنين وبعض القيادات الشعبية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الإفطار هذا العام جاء عقب صدور العديد من قرارات العفو الرئاسي التى شملت عددًا كبير تجاوز ال ١٣٠٠ مواطن، فضلا عن حرص الرئيس المستمر على دمجهم في المجتمع، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية على استعداد للتعامل مع جميع الآراء والاتجاهات الفكرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "رزق"، أن إفطار الأسرة المصرية والذي ينظم بشكل سنوي ويحرص الرئيس على المشاركة خلال السنوات الماضية، أكبر دليل على تجسيد مفهوم المواطنة، كما يحمل الكثير من الرسائل المهمة، من أبرزها الحفاظ على الهوية المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية وإرساء مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين.

ولفت "رزق"، إلى أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل وفرت حياة كريمة بكامل محاورها، وعملت أيضا علي إتاحة فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات، مؤكدًا أن مشروعات الإسكان البديل لمواطني المناطق العشوائية، إنجاز لم يتكرر في العالم، ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم تعطي الدولة المصرية هذا المشروع أهمية قصوى في الميزانية، رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها الدولة.