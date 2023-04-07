شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين الدين: اختيار حي الأسمرات رسالة انتصار الدولة في القضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية الرسائل التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى اهتمام الرئيس وحرصه على مواجهة البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير مزيد من فرص العمل لجميع المواطنين.

ولفت زين الدين، إلى أن اختيار الرئيس حي الأسمرات لإقامة حفل الإفطار هذا العام، رسالة هامة في انتصار الدولة على العشوائيات، لاسيما بعد أن حققت نجاحات كبيرة في القضاء عليها في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة حريصة كذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما أكد عليه الرئيس أيضا خلال حفل الإفطار، مطالبا الحكومة بضرورة الاستمرار في مواجهة العشوائيات والقضاء عليه، وتوفير الخدمات للمواطنين في أفضل صورها.