شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب الطماوي: الرئيس يؤكد أهمية المشروعات القومية لمحاربة البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن حديث الرئيس اليوم لأهالي الأسمرات ، حديث له أهمية خاصة لأنه تطرق إلي أهمية المشروعات القومية و دورها في مكافحة البطالة و أستوعبت الأيدي العاملة العائدة من الخارج بعد ثورات الربيع العربي.

وأضاف أن حديث الرئيس حول الزيادة السكانية التي حدثت منذ 2011 و أنها تصل إلي 20 مليون نسمة .

وأكد الطماوي أن الرئيس حريص علي كرامة المصريين و ظهر هذا جليا واضحا في تأكيده علي أن ( محدش له فضل عليكم ) ده فلوس مصر، وإيضا أشارة الرئيس لحاجة الدولة لبرامج مخلصة ، يؤكد حرص الرئيس علي الأستمرار في خطط التنمية التي تعود بالخير علي جموع المصريين

وأخيرا فأن حديث الرئيس عن حلمه الذي يتحقق يؤكد أن نجاح المصريين في العبور لمستوى جيد من المعيشة والحياة الكريمة، حلم مشروع لكل المصريين.