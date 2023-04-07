شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم الديب: مشاركة الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية يعكس الاهتمام بتنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات مع المواطنين، يعكس اهتمام القيادة السياسية للارتقاء بالمجتمع المصرى وتنميته ومتابعه ما يتم من عمل على الأرض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة الرئيس تؤكد حرصه الدائم على البسطاء وتوفير الحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى ان تجمع القوى السياسيه والوطنيه فى هذا الحفل أقوى رساله للداخل والخارج، أن مصر كلها تقف خلف القيادة السياسية فى خطة التنميه والرخاء والتقدم ومسيره دعم الاستقرار التى تنعم به البلاد.

وأضاف النائب إبراهيم الديب، أن منطقة الأسمرات دليل على ماقامت به الحكومه من ازاله العشوائيات التى كانت تمثل مشكله مزمنه للدوله المصريه، مؤكدا أن التوسع في تلك التجربة في كل المحافظات يسهم في القضاء على العشوائيات نهائيا، لأن كل محافظة ستقضي على العشوائيات في نطاقها، مضيفا أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في طريق القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، في وقت قياسي، ومازالت الدولة تباشر كافة الجهود في هذا الملف لتكفل حق المسكن الآمن لجميع الفئات، بما ينعكس بالإيجاب على توفير بيئة آمنة للأجيال الحالية والصاعدة، تسهم في إعدادهم بشكل جيد كعناصر بناءة في المجتمع.