شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البنا: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية تحمل رسائل إيجابية لاستكمال مسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، تؤكد حرصه على المكاشفة والشفافية في كل ما يتعلق بالتحديات والأزمات التى تواجهها الدولة المصرية.

وأصاف البنا، أن كلمة الرئيس السيسي تحمل دائماً رسائل إيجابية رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدل التضخم، مثمنا الإرادة القوية للدولة المصرية ومواصلة مسيرة البناء والتنمية والعمل لعبور الأزمات ومواجهة التحديات والوصول إلى بر الأمان والنهوض بمصر واقتصادها.

وأشاد عضو مجلس النواب بحرص الرئيس على إقامة إفطار الأسرة المصرية كل عام، واختيار حي الأسمرات هذا العام لإقامة الإفطار فيه مع الأهالى والحوار معهم، والذي يعد شاهدا على على إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة ملف تطوير العشوائيات، حيث توفير حياة كريمة لقاطني العشوائيات وتوفير وحدات سكنية مكتملة المرافق والخدمات حرصا على حق المواطن في سكن كريم وحياة آدمية في ظل الجمهورية الجديدة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى :"كل سنة تقريبا منذ أن توليت المسئولية حتى الآن عدد الشقق التي تبنيها الدولة 2 مليون وحدة، وممكن يكون ربعهم أو أكتر يعملهم مطورين عقاريين غير المساكين اللى بيعملها الأهالى، وده فرص عمل، وهى مهن مرتبطة بالبناء، وهنا النقاش لنا كلنا أنت بتعمل ده ليه، أنا بخلق فرص عمل للناس دون أن أدخل في موضوعات معقدة".

وثمن النائب محمد رضا البنا، حديث الرئيس السيسى، خلال حوار مفتوح مع أهالى الأسمرات، عن استكمال مسيرة التنمية والبناء وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي توفر فرص عمل للشباب، وعن المشروع القومي حياة كريمة الذي يستهدف خدمة نحو 60 مليون مواطن، مؤكدا أنه بالعمل والإرادة ستستطيع الدولة المصرية مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية وتخطى الأزمات.