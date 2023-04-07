تيسير مطر : مشاركة الرئيس السيسي الإفطار بالأسمرات مع المواطنين أسعدت المصريين

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب وتفقده معرض الأسر المنتجة بحي الأسمرات، والاطمئنان على أحوال قاطني الحي بعد انتقالهم الى المساكن الجديدة بالحالة التي أسعدت المصريين.

وقال النائب تيسير مطر: ما فعله الرئيس السيسى اليوم حالة فريدة من نوعها وغير مسبوقة ، مؤكدا أن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار مع المواطنين بحي الأسمرات، في حفل إفطار الأسرة المصرية هو ترسيخ عملي لقيم التراحم، والتواد ، والتعاطف، والتآلف، والمواطنة، والتعاون، والتكامل بين القيادة السياسية والمواطنين.

وقال مطر: إجراء الرئيس السبسي، حوارًا مفتوحًا مع المواطنين بحي الأسمرات، وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب، وتفقده معرض الأسر المنتجة، وذلك للاطمئنان على أحوال المواطنين في المساكن الجديدة، يؤكدا للجميع أن مصر انطلقت بقوة نحو الجمهورية الجديدة".