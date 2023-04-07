شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ: إفطار الأسرة المصرية من الأسمرات يؤكد حرص الرئيس علي معايشة أحوال المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم بحي الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتة وعادة جميلة من الرئيس السيسي الذى دائما يحرص علي الاقتراب من المواطنين البسطاء والاستماع إلي أحوالهم مشكلاتهم.

وأضاف الجبلي في تصريح له مساء اليوم، : حديث الرئيس مع المواطنين دائما يحمل طمأنينة وتأكيد علي مواصلة الإنجازات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مثمنا ما ذكره الرئيس خلال حديثه على أن الدولة ماضية في استكمال التنمية والعمل على تحسين الخدمات والمرافق بما يساهم في رفع جودة حياة المصريين، بالإضافة إلى المشروعات القومية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب.

وأشاد المهندس عبد السلام الجبلى، باختيار حى الأسمرات لتنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى شهد تواجد القوي السياسية والوطنية ومختلف طوائف المجتمع بمنطقة حى الأسمرات التى تعد شاهدة علي إنجازات الدولة المصرية والقضاء علي ظاهرة العشوائيات التى كانت تعانى منها الدولة المصرية عبر عشرات السنوات، مشيرا إلي أن هذه المنطقة وغيرها من المناطق ستظل شاهدة علي النقلة النوعية في حياة سكان هذه المناطق من المواطنين البسطاء.

وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إعلان الرئيس السيسي خلال كلمته بافطار الأسرة المصرية من الأسمرات، حرصه علي توفير تعليم جيد لأبناء الشعب المصرى، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه الإسراع في تحقيق ماتستهدفه البلاد من تنمية وتقدم.