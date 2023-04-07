شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فايزة صالح: حوار الرئيس السيسي مع أهالى الأسمرات رسالة طمأنة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بحي الأسمرات، وحرص الرئيس على الحوار والإفطار مع المواطنين البسطاء، ما يؤكد على أن لدينا قيادة سياسية تنحاز للمواطن وتدعمه .

وقالت عضو مجلس النواب، إن إقامة إفطار الأسرة المصرية هذا العام في حي الأسمرات يشير إلى ما بذلته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من جهود كبيرة وإنجازات في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وإنشاء مناطق سكنية مكتملة المرافق والخدمات وتلبية كافة احتياجات الأهالي لتوفير حياة كريمة لهم.

وثمنت النائبة فايزة صالح، كلمة الرئيس السيسي في حواره مع أهالي الأسمرات، وتأكيده على أن الدولة ماضية في استكمال التنمية والعمل على تحسين الخدمات والمرافق بما يساهم في رفع جودة حياة المصريين، بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية والتنموية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب، والتأكيد على أن مصر لن تتخطى وتعبر الأزمات إلا بالعمل والتفاني والإرادة واستكمال البناء والتنمية.

وأشارت إلى أن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالى حي الأسمرات كان حوارا إيجابيا مبني على المصارحة والشفافية وتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين.